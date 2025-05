Mosaico contemporaneo, tre giorni di visite guidate

In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno il Mar sarà aperto dalle 10 alle 19. Per il pubblico interessato ad approfondire le tematiche dell’arte musiva domani, domenica e lunedì 2 giugno alle 16.30 i visitatori potranno partecipare ad una visita guidata dal titolo ’Tutte le declinazioni del mosaico contemporaneo, un viaggio appassionante alla scoperta delle nuove frontiere dell’arte musiva a partire dalla Mostra del 1959 per arrivare alle ultime acquisizion’i. Oltre 90 opere, allestite al piano terra del museo, con una sezione sorprendente nel quadriportico. L’iniziativa è a cura di RavennaAntica.

Il 2 giugno è l’ultimo giorno per poter visitare l’installazione di Victor Fotso Nyie Io sono l’altro nella Arts & New Media Room del Mar, per il ciclo ’Spazio neutro’ a cura di Giorgia Salerno.