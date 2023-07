‘Mosaico criminale’ con Nicolò Bertaccini al bar Timone

Nell’ambito della rassegna ‘Libri Sotto il Faro’ a Marina di Ravenna questa sera sarà presentato il romanzo ‘Mosaico criminale’ del ravennate Nicolò Bertaccini. L’appuntamento è alle 21 al bar Timone di via Molo Dalmazia. Il libro, che uscirà in libreria domani, è un noir fresco e pieno di colpi di scena, che rappresenta l’esordio nella narrativa dell’autore. Nel volume viene affrontato uno dei paradigmi più cari al genere, quello della persona comune coinvolta in eventi molto più grandi di lei.