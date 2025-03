Mosaico, Dante e Byron: "La visita di Carlo e Camilla toccherà la nostra identità"

Sostenibilità, arte, cultura, storia, gastronomia. La visita di re Carlo e della Regina Camilla a Ravenna il 10 aprile avviene all’insegna di alcune delle principali missioni e passioni della coppia reale. A partire dalle tematiche ecologiche, nei confronti delle quali Carlo mostra da sempre particolare sensibilità. Non è un caso, allora, che la tappa ravennate veda il coinvolgimento di Slow Food nazionale, insieme alla rete regionale e alla condotta di Ravenna, presente con uno stand, probabilmente in piazza del Popolo, dedicato alle eccellenze artigianali del territorio. I reali incontreranno alcuni produttori che rappresentano appunto queste eccellenze. Il 10 aprile dovrebbe essere a Ravenna anche Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, legato da un’amicizia ventennale a re Carlo. Petrini era tra gli ospiti della cena organizzata dal sovrano a Highgrove il 7 febbraio in previsione del viaggio in Italia, per celebrare lo Slow Food e la Slow Fashion, ovvero cibo e moda italiani, senza mai perdere di vista la salute del pianeta.

Arte e cultura sono al centro della visita di Camilla al Museo Byron, il cui legame è forte, per evidenti ragioni di interesse culturale e letterario nei confronti del grande poeta inglese. Ma The Queen’s Reading Room, l’ente benefico fondato e ora guidato dalla stessa regina che si occupa di valorizzare e far conoscere i benefici ed il potere della lettura nel mondo, è il punto d’incontro ideale tra la Gran Bretagna e il Museo appena inaugurato. Il Museo Byron, che è anche sede dell’Italian Byron Society, sarà quindi per un giorno anche la sezione italiana della Queen’s Reading Room. I Musei Byron e del Risorgimento, ideati ormai venti anni fa dal presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, fortemente voluti, sostenuti e realizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, si confermano come uno straordinario patrimonio mondiale di cultura.

Sulla visita dei reali interviene il sindaco, Fabio Sbaraglia. "Apprezziamo molto – dice – che la visita colga tre aspetti identitari di Ravenna: il mosaico, la presenza dantesca e il segno di Lord Byron. Ci riempie di orgoglio sapere che saranno accompagnati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ci onorerà nuovamente della sua presenza. Sarà per tutta la città un grandissimo onore celebrare l’80° anniversario della Liberazione dall’occupazione nazi-fascista insieme ai reali e al presidente. Per commemorare questo momento in Municipio saranno coinvolti anche la Giunta e il Consiglio comunale". Infine un ringraziamento a Mattarella arriva dall’esponente del Poi Giannantonio Mingozzi. "Sapere che sarà il presidente ad accogliere in visita a Ravenna i reali d’Inghilterra assume un valore di grande cortesia ma anche di rispetto verso la nostra storia patriottica e repubblicana".