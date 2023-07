Mosaico di note a San Vitale

Torna la grande musica tra i mosaici di San Vitale. Seconda edizione per “Mosaico di note... di notte”, la rassegna di musica d’organo, vocale e strumentale che animerà la basilica tutti i venerdì d’estate grazie alla convenzione tra la Diocesi di Ravenna-Cervia e il conservatorio Verdi di Ravenna. Da stasera, ogni venerdì sera alle 22, studenti e docenti del Verdi di Ravenna e di altre due istituzioni musicali “omologhe”, il Maderna di Cesena e il Frescobaldi di Ferrara si esibiranno nella basilica, nell’ambito delle visite ai monumenti di Mosaico di Notte. Non cambia il format: mezz’ora di musica ad accesso gratuito per i ravennati e per chi ha acquistato i biglietti per visitare i monumenti gestiti dall’Opera di Religione, immersi nel fascino dei mosaici. Tra gli organisti che si esibiranno ci sono Andrea Berardi , Kim Fabbri e Wladimir Matesic, Gabriele Martin e Megumi Horie.