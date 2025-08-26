Mosaico di Notte. Fino al 5 settembre aperture serali straordinarie

Proseguono le serate di ‘Mosaico di Notte’, la rassegna che, fino al 5 settembre, offrirà itinerari guidati nei siti più affascinanti della città: dai monumenti Unesco ai musei cittadini, fino a luoghi simbolo del patrimonio culturale ravennate. L’iniziativa prevede oltre ai percorsi di visite guidate serali l’apertura straordinaria dei monumenti (con regolare biglietto d’ingresso). Domani sono aperti il Battistero degli Ariani dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 22.15) e i Musei Byron e del Risorgimento fino alle 22. Saranno in programma due percorsi di visita guidata, in italiano e in inglese, al Battistero degli Ariani, dalle 19 e al Musei Byron e del Risorgimento dalle 19.45, dove sarà possibile prenotare un aperitivo al Bar L’Incontro (non compreso nel biglietto d’ingresso) e per i possessori del biglietto d’ingresso è previsto uno sconto del 10% per la cena alla Tavenna Byron.

Venerdì la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia sarà aperti dalle 21 alle 23; dalle 21.30 all’interno della Basilica di San Vitale sarà in programma la rassegna musicale ‘Mosaici di note... di notte’, a cura del conservatorio statale Giuseppe Verdi di Ravenna; sarà in programma l’itinerario di visita guidata, in italiano e in inglese e alla Domus dei Tappeti di Pietra, (solo in italiano, ingresso riservato ai soli gruppi di visita guidata).

Si aggiunge fino al 5 settembre tutti i venerdì sera la visita alla Collezione dei mosaici moderni e contemporanei del Mar – Museo d’arte della città di Ravenna, dalle 18 alle 20.30, con aperitivo finale offerto dalla Mar Art Caffè Garden Bistrot.

Gli ingressi ai monumenti prevedono un regolare biglietto e per tutte le visite guidate la prenotazione è obbligatoria sul sito. ufficiostampa.comune.ra.it www.visitravenna.it.