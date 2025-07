’Mosaico di notte’. Oggi visita guidata al Mar e tour nei monumenti Unesco

Nell’ambito dell’evento Mosaico di Notte, tutti i venerdì a partire da oggi e fino al 5 settembre, a Ravenna si svolgeranno varie iniziative. Sarà anche un’occasione per vivere il Mar, Museo d’Arte della città di Ravenna, in un momento speciale e insolito: con il calare della sera, le sale del museo si trasformano in un luogo intimo e raccolto, dove la visita guidata acquista un ritmo nuovo, più lento, più coinvolgente.

Accompagnati da una guida esperta, i visitatori potranno immergersi nella collezione di mosaici contemporanei: un percorso che racconta l’evoluzione di una tecnica antichissima, capace di rinnovarsi e ispirare generazioni di artisti, dalle avanguardie del Novecento fino ai linguaggi più attuali. Tra le opere esposte spiccano nomi come Afro, Guttuso, Saetti, Vedova, fino ad arrivare a protagonisti della scena contemporanea come Luca Barberini, Marco e Dusciana Bravura, il collettivo CaCO3, Felice Nittolo e molti altri.

Ritrovo presso la biglietteria del Mar alle 18.15, la visita guidata durerà un’ora più aperitivo (fino alle 20.30). Costo: a partire da 12 euro, info: 0544 48247.

Oggi, sempre nell’ambito di ’Mosaico di notte’, si svolgeranno visite guidate, con diverse opzioni in italiano e in inglese, tra le 19 e le 21, alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia e alla Domus dei Tappeti di Pietra. Punto d’incontro all’ingresso monumentale della Basilica di San Vitale.

Ogni venerdì di luglio visita guidata alla Biblioteca Classense, compresa l’Aula Magna. Punto d’incontro: Iat Ufficio informazioni turistiche, in piazza San Francesco, 7, alle 20.15.

Ogni venerdì, fino al 5 settembre, Basilica di San Vitale e Mausoleo di Galla Placidia saranno aperti, dalle 21 alle 23, con regolare biglietto d’ingresso.

Nei martedì del 15 luglio, 5 e 19 agosto si potrà andare alla scoperta della Basilica di Sant’Apollinare in Classe con le visite guidate delle 20.30 e delle 22.

Ogni mercoledì di luglio e agosto ci sarà la visita guidata al Battistero degli Ariani. Avvio itinerario alle 19.30, 20 e 20.30.

Sempre nei mercoledì di luglio e agosto saranno aperti anche il Museo Byron e del Risorgimento. Punto d’incontro: corte interna Palazzo Guiccioli, via Cavour, 54, con inizio della visita guidata alle 19.45.

Per informazioni e prenotazioni https://www.visitravenna.it/it/MosaicoDiNotte