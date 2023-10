Mosaico e tanto altro. Bravura: "La mia sfida in una città turistica"

Ci sono i mosaici, ma anche molto altro. La mosaicista ravennate Dusciana Bravura ha aperto un nuovo spazio in via Mentana. Lo ha inaugurato sabato, in occasione dell’apertura della Biennale del mosaico contemporaneo e della Notte d’Oro. In via Cerchio rimane il laboratorio, a cui si può accedere su appuntamento, mentre a Venezia continua l’attività di un altro negozio aperto insieme a una socia. E poi ci sono le mostre, in Italia e all’estero. "Dopo dodici anni di esperienza veneziana – racconta l’artista – mi sono accorta che Ravenna stava cambiando il turismo sta aumentando, ed è un bel turismo, simile a quello che vedo a Venezia. Sabato mi sembrava di essere alla Biennale di Venezia. È stato bellissimo con tutte quelle persone, moltissimi stranieri".

Nel nuovo negozio, oltre ai celebri mosaici, compresa una serie dedicata ai bijoux, anche altri articoli come stoffe, stampe particolari con immagini lavorate, borse, abiti, tessuti. "Sono felice – continua Bravura – di affrancarmi dal mosaico che ho sempre realizzato e che peraltro continuo a realizzare. Ma ho molti altri articoli e tutti creati con prodotti e maestranze del territorio. A partire dalle sarte. Inoltre cerco di utilizzare il più possibile materiali di riciclo". In alcuni vasi, a terra, le coloratissime bacchette di vetro di Murano ricordano l’origine dell’attività di Dusciana Bravura. "Risalgono al secolo scorso, sono vintage" spiega la mosaicista. Alle pareti alcuni mosaici frutto di un esperimento, di un ‘gioco’, nel quale l’artista incrocia arte musiva e digitale. Mentre spiega cosa l’ha ispirata nella realizzazione del nuovo negozio, il via vai è continuo, qualcuno sbircia la vetrina incuriosito. Compresi molti turisti stranieri ancora in città.

"Via Mentana – osserva Bravura – mi è sembrata perfetta. Intanto è dietro piazza del Popolo, nel cuore della città, e poi nelle ultime settimane si è animata molto, hanno aperto diverse altre attività". Infatti solo rispetto a qualche mese fa, sembra un’altra strada: molte delle vetrine che si erano spente sono nuovamente illuminate. L’intenzione della mosaicista è di rimanere il più possibile a Ravenna. "Bisogna lavorare – conclude – per farsi conoscere, per portare ancora di più i turisti anche in questa strada. L’apertura del negozio è per me una sfida, mi piace l’idea che sia i ravennati che i turisti siano contenti di trovare in questa città uno spazio così particolare".

Annamaria Corrado