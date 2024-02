Mosaico, le tappe obbligate dei ‘bizantini’

Due erano le tappe obbligate al termine delle due settimane di lezioni sull’arte bizantina e ravennate per le centinaia di giovani e studiosi di ogni parte d’Europa: la visita alla ‘Bottega del mosaico’, in largo Chartres, e il ricevimento in Municipio. La foto fu scattata nel marzo del 1973 all’interno della ‘Bottega’, che, diretta da Giuseppe Salietti, rappresentava il centro della massima espressione del mosaico ravennate. I corsi, nati nel 1953, si tenevano a Casa Traversari, sede dell’Istituto di Antichità, ed erano aperti dal rettore dell’Università di Bologna sotto la cui egida si tenevano.

A cura di Carlo Raggi