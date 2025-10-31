Mosaico spacca Ravenna. Raccolta di firme:: "Pavimento da salvare"

Forse neanche Nicola Montalbini, che lo ha concepito e realizzato in collaborazione con il Gruppo Mosaicisti Ravenna di Marco Santi, avrebbe immaginato che il suo mosaico, ‘Il pavimento’, avrebbe creato scompiglio, discussione, apprezzamento tali da spingere addirittura l’avvio di una petizione per impedire che il 18 gennaio, come da programma, venga rimosso e trasferito in altro luogo. Tutto inizia venerdì 17 ottobre alle 21, quando davanti a una folla incuriosita, tra gli eventi di punta della Biennale del mosaico contemporaneo, viene svelato il pavimento musivo realizzato all’interno di Porta Adriana, storica porta della città che introduce alla strada pedonale per eccellenza di Ravenna, via Cavour.

Tutto era rimasto sottotraccia, sorpresa e stupore finali sono arrivati negli ultimi giorni, cioè quando il pavimento musivo, una rarità in una città celebre soprattutto per i mosaici parietali all’interno delle basiliche, è stato mostrato, attirando per giorni e giorni ravennati e turisti.

Qualcuno si è divertito a passarci e ripassarci in bicicletta, una mattina i bambini di una scuola materna sono arrivati con fogli, matite e colori, si sono seduti e hanno cominciato a disegnare gli animali fantastici usciti dalla mente visionaria di Montalbini. Il mosaico è un passaggio fisico e un viaggio attraverso il tempo e le memorie della città. Al suo interno ci sono animali, creature che provengono da ricordi, letture, fantasmi del passato, citazioni da antichi mosaici, e fantasticherie sul futuro. Per giorni il via vai è stato continuo perché ogni passaggio è una nuova scoperta: un animaletto sfuggito prima, un particolare, una decorazione, una colombina che guarda dritto in faccia chi passa, un volto familiare, quello della grande archeologa ravennate Maria Grazia Maioli, scomparsa da poco. Insomma l’opera è diventata il simbolo della Biennale, ma come tutte le mostre, le installazioni e gli eventi legati alla manifestazione, anche il mosaico di Montalbini ha una scadenza. Il 18 gennaio infatti, secondo i programmi, dovrebbe essere smontato e trasferito in altro luogo.

Ma in tanti vorrebbero che rimanesse lì. Con questo obiettivo alcuni commercianti della zona hanno deciso di avviare una raccolta firme. L’amministrazione comunale ha dichiarato di essere d’accordo a lasciare il mosaico all’interno della porta. L’ultima parola però spetta alla Soprintendenza, l’unica, essendo il luogo vincolato, a poter decidere, Ma per il momento tace.

Annamaria Corrado