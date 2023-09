Mostafa Rahimnejad a Ravenna, Nuove Tecnologie per Trattamento Acque Reflue Mostafa Rahimnejad, docente della Babol Noshirvani University of Tecnology, terrà una lectio magistralis sulle celle a combustibile microbiche come nuova tecnologia per il trattamento delle acque reflue e la produzione di energia a Marina di Ravenna.