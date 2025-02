Mostra a cielo aperto su palazzo Guiccioli

Nel mese di febbraio via Zirardini Open-Air Gallery ospiterà una nuova mostra a cielo aperto dedicata a palazzo Guiccioli, storico edificio nel cuore di Ravenna e sede del Museo Byron e del Risorgimento. La mostra, denominata “Invito a Palazzo”, presenta una serie di manifesti che illustrano il percorso espositivo e l’architettura di palazzo Guiccioli, residenza storica che tra il 1819 e il 1821 ospitò il poeta Lord George Gordon Byron. Le immagini propongono le sale della residenza e i visitatori possono immergersi nell’atmosfera dell’epoca, scoprendo l’importanza del palazzo nella vita culturale e politica di Ravenna. Situata tra piazza del Popolo e via Cavour, via Zirardini si trasforma mensilmente in una galleria d’arte all’aperto, ospitando esposizioni tematiche che celebrano il patrimonio culturale e artistico della città. L’iniziativa è realizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, con l’obiettivo di promuovere i luoghi storici della città.