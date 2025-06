Mostra collettiva a Borgo San Rocco. Con quadri, sculture e incisioni

Inaugura oggi alle 19 la mostra collettiva al ’PianoB pausa arte’, in via Bassa del Pignataro 2, nel cuore del Borgo San Rocco, a Ravenna. L’esposizione raccoglie opere di pittura, scultura e incisione realizzate da artisti diversi per stile, formazione e sensibilità, ma uniti da una comune passione per l’arte. Tutti hanno accettato l’invito ad esporre in questo piccolo spazio espositivo, ’PianoB’, che nasce come luogo d’arte, ma soprattutto come luogo d’incontro tra appassionati, tra artisti e pubblico, tra linguaggi e visioni, tra percorsi individuali che si intrecciano e si confrontano.

Oggi questo spirito si concretizza in una collettiva che dà voce a sensibilità artistiche diverse, ognuna con il proprio stile, la propria poetica, la propria urgenza espressiva, capaci di stimolare riflessioni, emozioni e connessioni.

In un tempo in cui tutto corre veloce, l’arte ci invita a rallentare lo sguardo, a sostare, ad ascoltare: la pittura ci restituisce la forza del colore e del gesto, la scultura ci sfida con la presenza concreta della materia, mentre l’incisione ci accompagna nel silenzio del segno e nella precisione del dettaglio. Tre tecniche, tre modi di pensare, ma un unico desiderio: comunicare, evocare, connettere. Tutto ciò è il frutto non solo della creatività degli artisti, ma anche di un’idea condivisa: fare dello spazio espositivo un luogo vivo, aperto, dove l’arte non sia solo esposta, ma anche vissuta. L’invito è ora quello di esplorare la mostra lasciandosi guidare dalla curiosità, dialogando con le opere e, perché no, anche tra di voi, in modo che siate non solo spettatori, ma parte attiva di questo spazio condiviso, con l’augurio che diventi sempre più un luogo di ispirazione, di scambio e di bellezza condivisa.

Questi gli artisti coinvolti: Grazia Frisco, Claudia Marinoni, Loretta Merenda, Mirko Monti MaunZ, Laura Pagliai, Mauro Raiola, Alessandro Tasselli, Liliana Santandrea e Paolo Versari. Esposizione fino al 5 luglio, gli orari: martedì e venerdì 16.30-19.30; sabato 10.30-12.30. Altri orari su appuntamento: 338-7543905.