Mostra dei calendari della Farmacia San Paolo

E’ in programma per sabato 18 gennaio a partire dalle 11, l’inaugurazione della nuova mostra fotografica organizzata a Massa Lombarda dall’associazione ’MEmoria corTA’, Giornale di massa- DOD Artegrafica - Villa Alba. L’esposizione si terrà nell’androne del quattrocentesco Palazzo Bonvicini sul corso Vittorio Veneto fino al 28 febbraio. Il pubblico potrà visionare le immagini dei calendari storici della Farmacia San Paolo usciti negli anni 2011-2012-2013, ulteriormente arricchiti da foto d’archivio. In tutto una settantina di foto di grande formato che illustrano il panorama dello sport massese, i piccoli-grandi eventi di gruppi che negli anni hanno arricchito la comunità locale, le nozze di tante coppie nei fastosi matrimoni del passato.

Monia Savioli