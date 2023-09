Mostra di Baroncini alla Bottega Matteotti

La vetrina della Bottega Matteotti di Bagnacavallo ospita fino al 22 ottobre “Amori“, la personale di Vito Baroncini. Da sempre appassionato di cinema, fumetti, romanzi e fiabe, autodidatta nel disegno, Baroncini frequenta corsi di perfezionamento in illustrazione per l’infanzia e non, a Sardede e a Macerata.