Mostra di grafica d’arte con opere da tutta Italia

Sarà visitabile fino al 31 maggio dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, presso il Polo delle Arti di piazza Kennedy 7, la mostra delle opere selezioonate nel corso della IV edizione del Premio Nazionale di Grafica d’Arte per le Accademie di Belle Arti intitolato a Ilaria Ciardi. "Lo studio delle tecniche e l’attività laboratoriale restano fondamentali per differenziare lo studio in Accademia da altri corsi universitari analoghi. L’incisione richiede impegno costante e approfondimento, è interessante la propensione dei giovani a esprimersi con tecniche che nulla hanno a che vedere con il mondo supertecnologico cui sono abituati, e la scelta di questo Premio, contribuisce a prefigurare un’indagine capillare delle discipline incisorie presso le Accademie e fra i giovani artisti contemporanei" spiega la direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, professoressa Paola Babini.