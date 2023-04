Mostra di Miii al Caffè del Teatro

Il Caffè del teatro di Bagnacavallo ospita fino al 31 maggio ’Brilla la luna’, mostra di pittura contemporanea dell’artista Miii (Mi hee Cho), originaria della Corea del Sud. In Italia dal 2001, ha frequentato corsi di perfezionamento in Gres porcellana e ceramica tradizionale presso l’Istituto Statale d’Arte per la Ceramica di Faenza e ha frequentato per un anno l’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico Severini di Ravenna, Italia. Sculture, ceramiche, mosaici e pitture ’sono la sua felicità artistica’.