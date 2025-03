Mostra di Ortali. Ultimi giorni

Ultimi giorni per la mostra personale 2025, di Roberto Ortali, vice-presidente della associazione Acquerellisti Faentini Silvano Drei, dal titolo ’Raccontare un’associazione’ a Molinella Cafè, in Corso Mazzini 26 Faenza. Nella mostra sono esposti i manifesti top di 10 anni di ricerche e 6 opere in originale che costituiscono il racconto di un percorso iniziato nel 2015. A essere esibito non sarà soltanto il lavoro di anni di volontariato ma anche i desideri, le aspettative, la crescita individuale e sociale dei singoli. La mostra sarà ancora visibile fino al 31 marzo.