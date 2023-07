Mostra e attività in estemporanea, stasera si terrà l'iniziativa degli Acquerellisti faentini 'Silvano Drei'!

Stasera per i martedì d’estate si terrà un’iniziativa degli Acquerellisti faentini ’Silvano Drei’. con mostra e attività in estemporanea. Si terrà stasera dalle 19 alle 23. L’inaugurazione si terrà alle 20 e alle 21 ci sarà una prolusione in strada su ‘Temi dell’arte oggi’, del professor Pietro Lenzini. All’iniziativa complessiva sui 4 martedì di luglio, saranno presenti opere di 27 artisti. Stasera in particolare ci saranno opere del fondatore Silvano Drei e poi di Anna Bacchilega, Silvia Castrogiovanni, Stefania Ciani, Fabio Dardi, Pietro Lenzini, Francesco Panetta e Paolo Tambini.