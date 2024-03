Mostra e libro su Leonilda Prato

Alessandra Demichelis presenta il libro ’Perfette sconosciute’, oggi alle 16 all’interno di ’Sorelle Festival’, in programma a Faenza fino al 24 marzo su iniziativa dell’associazione culturale ’Fatti d’Arte’. Oggi alla Bottega Bertaccini (corso Garibaldi 4) la protagonista del pomeriggio sarà Demichelis, curatrice del libro ’Perfette sconosciute’, con la storia e le immagini della fotografa Leonilda Prato. In collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo ’D.L.Bianco’ e con la Fototeca Manfrediana. Quest’ultima organizza la mostra ’Perfette sconosciute. Le fotografie di Leonilda Prato’; oggi alle 17.30 alla Galleria comunale d’Arte della Molinella l’inaugurazione.