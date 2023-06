Mostra e note a Massa Lombarda

"Grazie all’associazione di Imprese InMassa e a tutti i volontari e le volontarie, che nonostante il periodo difficile collaborano con questa Amministrazione senza esitazione e con grande entusiasmo, ripartono le feste mercato e con loro l’estate massese dopo gli eventi alluvionali del mese di maggio". Così Elisa Fiori, assessore alla Cultura del Comune di Massa Lombarda, commenta le numerose iniziative che ogni venerdì estivo e fino a fine agosto, animeranno le vie del centro e piazza Matteotti. Grazie alla collaborazione con la rete d’imprese ‘In Massa’, i commercianti apriranno i negozi oltre l’orario canonico. Intanto, in attesa del programma degli eventi estivi, che sarà presentato a fine mese, oggi dalle 18 alle 23 a Villa Serraglio al civico 22 di via Stradone, è in programma un’esposizione artistica con intrattenimento musicale dal titolo ‘Aspettando la Notte magica’. Martedì 27, come tutti i martedì di giugno e luglio dalle 10 alle 11, avranno luogo a Massa Lombarda le letture per bambini nel giardino del centro culturale Venturini. Martedì 27 e mercoledì 28 giugno il centro giovani Jyl ospita il torneo di basket 3x3 organizzato dal Lusa Basket Massa Lombarda. Inoltre, il museo della frutticoltura resterà aperto senza obbligo di prenotazione dalle 9 alle 13 fino al 30 giugno.

Lu.Sca.