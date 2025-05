Mostra ’Famiglie in guerra’. In Classense rivive la storia

Fotografie, documenti, lettere per ricordare il passato. In occasione degli 80 anni dalla Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista, la biblioteca Classense presenta la mostra dal titolo ’Famiglie in guerra’, dedicata ai documenti conservati nel Fondo dei sussidi militari dell’Archivio storico comunale. La mostra, visitabile in sala Farini dal 5 al 25 maggio - e online su Collezioni Digitali Classensi (cdc.classense.ra.it) - rientra nella Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio, promossa dalla Regione.

La mostra valorizza le storie delle famiglie ravennati che, durante la Seconda guerra mondiale, si trovarono ad affrontare la chiamata alle armi di figli, mariti e fratelli. I fascicoli dei sussidi, concessi come unico aiuto economico, raccontano vicende intense, spesso drammatiche, e restituiscono un quadro umano e sociale di quegli anni.

Non solo atti amministrativi: questi documenti offrono uno spaccato vivido della vita quotidiana durante il conflitto, l’armistizio e la guerra di Liberazione dall’occupazione nazifascista. Emergono anche le storie di partigiani e partigiane, le cui famiglie ricevettero i sussidi nei mesi conclusivi della guerra, dopo la Liberazione di Ravenna.

Particolarmente toccanti sono i fascicoli che riguardano famiglie con 3, 4, fino a 5 fratelli al fronte, spesso finiti prigionieri in campi alleati o tedeschi, in luoghi lontani come l’Australia, il Sud Africa o il Texas.

Alcuni di loro poterono riabbracciare i propri cari solo molti mesi dopo la fine del conflitto. Fino al 25 maggio, orari di apertura: lunedì 14-19; da martedì a sabato 9-19; chiuso domenica e festivi. L’ingresso è libero.