Mostra fotografica di Alex Liverani: un viaggio nelle balere romagnole

Si balla ai Salesiani? Non letteralmente, ma nel ‘Muro delle Mani’ di Faventia Sales in via San Giovanni Bosco a Faenza per qualche settimana saranno visibili gratuitamente gli scatti del fotografo faentino Alex Liverani relativi al progetto ‘Pamela’. Un viaggio nelle balere romagnole che Liverani ha visitato tra il 2019 e il 2020 tra cui l’Orchidea a Ronta di Cesena, le Cupole a Castel Bolognese, le Grotte a San Pietro in Casale e il Pamela, a Faenza. "Le balere sono ambienti frequentati da coppie, amanti, vedovi, incalliti scapoli o estroverse zitelle" dice il fotografo. Un caleidoscopio di "colori sgargianti, vestiti improbabili, divanetti soffici in vinil-pelle, zazzere ardite, scarpe camaleontiche, cocktail malinconici, baffoni bizzarri, corpi desideranti e galli da rimorchio – secondo Liverani –. Si ripete una routine forse scontata ma altrettanto rassicurante fatta di riti quotidiani in un mondo che va scomparendo e che merita attenzione prima che esso possa estinguersi". Alcune delle foto realizzate raccontano un mondo che è già mutato, se non altro perché, come nel caso delle Cupole, il dancing è stato pesantemente alluvionato nel maggio 2023.

"La sensazione che spesso colpisce a tradimento, perché inizialmente occultata dall’allegria della musica e dalla determinazione dei presenti a divertirsi, è una diffusa malinconia – conclude il fotografo faentino –. Se si dedica un po’ di attenzione all’ascolto delle persone, con cui si sta interagendo, si scoprono bisogni profondi di comunicazione che sembrano essere sostanzialmente disattesi nelle relazioni quotidiane. È più facile lasciarsi andare con chi non si conosce, e con chi probabilmente non si incontrerà più". Il progetto ‘Pamela’, in sedici coppie di foto, vinse la 18esima edizione del concorso ‘FotoArte in Portfolio’ e fu finalista nazionale a Portfolio Italia. In carriera Liverani ha partecipato al programma ‘Master of Photografy’, andato in onda nel 2018 su SkyArte, ha pubblicato il libro ‘Dango’, edito da Crowdbooks, e ha fondato il collettivo InQuadra. Dal 2016 collabora con Fujifilm ed è cofondatore dell’Italian Street Photo Festival. Nel 2017 ha trionfato al festival della fotografia di strada di Miami. La mostra ai Salesiani, inaugurata alla presenza del presidente di Faventia Sales Luca Cavallari, sarà visitabile fino al 31 dicembre.