Mostra "Gatto e Tazza", Felini in Ceramica dall'Egitto e dal Giappone

Hanno su di loro le forme della tradizione egizia ma anche le tecniche del mosaico e del puntinismo i felini in ceramica protagonisti della mostra ‘Gatto e tazza’ dell’artista giapponese Mokichi Otsuka, in mostra oggi e domani allo spazio Gino Geminiani di via Nuova 37: l’inaugurazione è alle 18. Una mostra dal contenuto profondamente intimo quella cui Otsuka – arrivato a Faenza negli anni ‘90 per studiare ceramica all’istituto Ballardini, dove ebbe fra i suoi docenti Aldo Rontini – ha dato vita nello spazio che porta il nome di un altro dei suoi maestri, Geminiani appunto. "Ho sentito qui pulsare il suo spirito", spiega Otsuka, che a fianco dei gatti ispirati all’Egitto dei faraoni presenta opere tratte dalla tradizione degli scorsi secoli e millenni di storia giapponese: dalla circolarità presente nelle maschere ispirate al popolo Jomon, fra i primi ad abitare l’arcipelago nipponico, fino alle tazze in terracotta che richiamano l’epoca dello shogun Hideyoshi e del maestro del tè Rikyu.

f.d.