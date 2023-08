Mostra ‘in bianco’ a Palazzo Porcellana nella ceramica d’arte

In occasione dell’edizione 2023 di ‘Made in Italy’, mostra-mercato della ceramica italiana in programma a Faenza, a Palazzo del Podestà è tutto pronto per l’inaugurazione di un’importante mostra, curata in collaborazione con Museo Carlo Zauli e AiCC Associazione Italiana Città della Ceramica: ‘in bianco. La porcellana nella ceramica d’arte italiana contemporanea’.

L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 18.30. Nello storico palazzo manfredo arriva l’esposizione, già presentata al Ceramic Art Avenue Art Museum Jingdezhen per la Prima Biennale Internazionale d’Arte Ceramica di Jingdezhen (Cina), a cura di Matteo Zauli e Xiuzhong Zhang.

La mostra vuole approfondire l’utilizzo della porcellana in Italia oggi e vede la partecipazione di trentasei artisti italiani, con allestimenti a cura di Oscar Dominguez.

Questo progetto espositivo intende essere sintesi della contemporaneità italiana della ceramica applicata al materiale porcellana che, anche nel nostro paese, è fonte di immenso fascino. La mostra è aperta domani e il 2 settembre dalle 10 alle 22, il 3 settembre dalle 10 alle 20, dal 4 al 24 settembre dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.