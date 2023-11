Inaugura oggi alle ore 16 la mostra in ricordo di Anna Strocchi, la ceramista faentina trasferita a Brisighella dopo il matrimonio con Silvano Strocchi, del quale assume il cognome. La mostra, che vedrà esposte le sue opere in ceramica, avrà luogo alla Galleria Comunale della Manica in Via Naldi 5 a Brisighella dal 5 al 12 novembre e sarà presentata domani dallo studioso d’arte Emanuele Gaudenzi. La mostra raccoglie pezzi che spaziano fra dolci visi di Madonne, fiori e decori, che emanano l’energia vitale e la creatività che Anna riesce ad estrarre dalla nuda terra. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 18, il venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Caterina Penazzi