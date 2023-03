Mostra-mercato Lugo Vintage, ecco il bando

Le iscrizioni per partecipare alle due edizioni del Lugo Vintage Festival programmate per l’anno in corso – la prima fissata al 15 e 16 aprile a la seconda per il 14 e 15 ottobre, sono già chiuse. Non lo è invece il bando pubblico "per l’organizzazione, gestione, promozione e monitoraggio della mostra-mercato ’Lugo Vintage Festival’ nel triennio 2023-2025 approvato dalla Giunta locale in ottemperanza al nuovo regolamento ’Modalità di istituzione delle mostre-mercato e norme per la loro organizzazione e gestione’ promulgato dall’Unione dei Comuni e quindi valevole in ognuno degli enti che la compongono.

L’obiettivo del bando indicato nella delibera di giunta, è quello di "procedere all’individuazione di un partner esterno che possa garantire, sul nostro territorio, l’esecuzione di una mostra-mercato di alto livello qualitativo".

I soggetti interessati dovranno presentare domanda entro la mezzanotte del 22 marzo compilando il modulo raggiungibile attraverso la piattaforma indicata nel bando.

I soggetti ammessi alla partecipazione sono le imprese regolarmente iscritte alla camera di commercio per i servizi di organizzazione di fiere, mercati ed eventi, forme aggregative di imprese e associazioni ed enti del terzo settore iscritti o in fase di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore oppure iscritti in un albo comunale delle forme associative.

Uno dei principali elementi valutativi richiesti è l’esperienza professionale maturata in almeno 5 anni nel settore dell’organizzazione degli eventi "con un fatturato adeguato al progetto presentato" oltre alla "adeguata attitudine da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alla capacità tecnica professionale intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di Convenzione da valutare con riferimento all’esperienza ed all’organizzazione".

Al momento la gestione del Lugo Vintage Festival è curata da ’Vintage per un giorno’ che se ne occupa da quando, nel 2012, si tenne la prima edizione. Le 35 bancarelle vintage raccolte sotto al Pavaglione in quell’anno sono diventate nel corso dei successivi 10 anni, ben 300.

L’ultima edizione, quella che è stata organizzata nell’ottobre scorso, ha offerto dei numeri veramente da record con decine di migliaia di persone che hanno gradito la passeggiata fra circa 2 chilometri di banchi di "venditori per un giorno" provenienti non soltanto dal nostro territorio ma anche da città esterne come Genova e Firenze.

Monia Savioli