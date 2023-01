Mostra sul presente di Auschwitz

Inaugura giovedì 19 gennaio alle 20 al Museo della battaglia del Senio di Alfonsine la mostra ’Il Presente di Auschwitz. Fotografie di Henning Langenheim e Peter Liedtke’, allestita per il Giorno della memoria. È una mostra tematica a cura del Fritz Bauer Institut di Francoforte (versione italiana curata da Proforma memoria) che propone una riflessione sul tema del rapporto tra memoria, immagine e comunicazione, sull’esperienza concentrazionaria in Auschwitz-Birkenau e la percezione che di essa abbiamo oggi. Del campo di sterminio i due fotografi colgono non tanto i trascorsi in tempo di guerra, bensì la sua attualità: una successione di immagini che mostra ciò che è il campo oggi per chi lo visita, con differenti chiavi di lettura. L’esposizione, a ingresso libero, rimarrà allestita fino al 2 febbraio e sarà visitabile il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13, il mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17; domenica su richiesta.