Mostre di Nalloyd e Bellarosa

Inaugura oggi alle 19.30 a Villa Verlicchi a Lavezzola la mostra personale di un giovane artista locale: Andrea Naldoni, in arte Andy Nalloyd. In questi anni ha realizzato molte installazioni luminose presso il Lughè, nell’ambito di serate a tema elettronico o rock. La mostra sarà visitabile in giugno sabato 24 e domenica 25 dalle 9.30 alle 12.30, martedì 27 dalle 15 alle 18; in luglio il martedì dalle 15 alle 18 e domenica dalle 19 alle 23.

Contestualmente al piano terra, sede del museo Caba, saranno esposti i lavori di Mariano Bellarosa, esponente milanese della street culture, artista indipendente e multimediale che da anni ha scelto la libertà dell’underground e dell’alternatività. Bellarosa lavora sperimentando vari mezzi espressivi tra zines, illustrazioni, fumetti, graffiti e mail art, elaborando una tecnica mista da lui definita "espansione materia".