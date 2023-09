Mostri e streghe, a Mirabilandia è già tempo di Halloween

Tornano i mostri, le streghe, le atmosfere horror ma anche la magia e le zucche stregate del famoso Halloween di Mirabilandia, con un’ampia offerta adatta a tutta la famiglia. Per i visitatori più temerari - l’appuntamento è sabato 7 ottobre - la novità 2023 da non perdere è Suburbia, l’horror zone più grande d’Italia in un parco divertimenti, con circa 30.000 mq di puro terrore. Chi varca l’ingresso di Suburbia si troverà di fronte alla spaventosa e decadente periferia di una città che è sotto il giogo di crudeli vampiri.

Vagando tra case in rovina e derelitti accampamenti, si dovrà sfuggire agli agguati delle agghiaccianti creature che popolano il cimitero e il manicomio. Questa horror zone - consigliata ad un pubblico dai 12 anni in su - sarà attiva al calar delle tenebre nei giorni 7-14-21-28-29-31 ottobre e 1° novembre (biglietti online a partire da 24,90 euro). Emozioni forti anche nel nuovo terrificante tunnel rivolto ai più coraggiosi, Apartment#162, in cui si potranno visitare a proprio rischio e pericolo quattro stanze in cui sono stati compiuti i delitti più cruenti, con scene del crimine e “attrezzi del mestiere”. Mostruose creature anche lungo il percorso di Acid Rain; il pianto sarà il protagonista del tunnel Llorona; scherzi sadici e imprevisti diabolici in Psycho Circus.

Aperta anche la horror house The Walking Dead (ingresso con biglietto aggiuntivo) con ambientazioni tratte dall’omonima serie: l’ospedale, la chiesa, la miniera, il santuario, la discarica e la meta finale, Terminus. Magia e speciali animazioni anche per i più piccoli: il Ponte dei Ricordi con i colori dei fiori, arcobaleni e passaggi incantati. Novità della nuova stagione di Halloween è La Camera delle Meraviglie, il tunnel per bambini dove, dal 14 ottobre, si potranno scoprire incredibili tesori