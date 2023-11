"Motivo di orgoglio per tutti"

"L’invito ricevuto da Roberta all’evento di Elle – ha dichiarato il sindaco di Bagnacavallo, Eleonora Proni – non non è solo motivo di orgoglio per lei, ma per tutta la comunità bagnacavallese. L’azienda fondata dal nonno Gaudenzio è da decenni un’eccellenza a livello nazionale, a cui l’imprenditrice, da quando è subentrata al fondatore, ha aggiunto ulteriore spinta anche in termini di modernità, con un’attenzione tutta femminile a una serie di aspetti importanti: dall’immagine esterna ai rapporti con le persone, fino all’evoluzione tecnologica. E la risposta dell’azienda alle recenti alluvioni è una conferma della grande solidità della sua presidente".

lu.sca.