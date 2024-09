’Motoaratura’. Tre giorni di sagra chiudono l’estate

Il modo migliore per celebrare il lavoro della campagna e chiudere l’estate è quello di andare a Sant’Andrea (via Granarolo 287), nelle campagne di Faenza, dal 30 agosto al primo settembre, in occasione della “Motoaratura”, una tre giorni di vero e proprio approfondimento storico sulla tecnologia applicata all’agricoltura, ma anche di esibizioni motorizzate. Venerdì 30 si terrà la Festa della birra dalle 18.30; alle 20.45 intrattenimento con la band Saint Cecilia; alle 22 gara a squadre Iron Beer; 23.30 dj set. Sabato dalle 15 dimostrazione di aratura con macchine d’epoca e moderne; si cena dalle 18 e alle 19 Speed Pulling e Sgador Pulling. Domenica alle 9 raduno statico di auto e moto d’epoca, poi gara nazionale di Enduro; dimostrazioni di aratura con macchine d’epoca e moderne per arrivare a happy hour e dj set dalle 19.