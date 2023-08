’Motor Arena’, ok dalla Regione allo schema di protocollo d’intesa

Valorizzare la città di Faenza all’interno della ‘Motor Valley’. Nel territorio faentino infatti trovano sede la scuderia di Formula 1 Alpha Tauri, il team di Motogp Gresini Racing, c’è anche una cospicua presenza di imprese che si occupano di componentistica tecnologica, strutturale e meccanica per il motorsport, e inoltre sono in corso i lavori per la realizzazione del Park-04 Monti Coralli, circuito di motocross a vocazione internazionale, che fungerà inoltre da centro tecnico federale. L’intezione già annunciata dall’amministrazione comunale, è di realizzare un centro che valorizzi questo patrimonio motoristico. E proprio sulla base di ciò alla fine di luglio la giunta regionale ha approvato uno schema di protocollo d’intesa che vedrà coinvolti il comune di Faenza, il comune di Imola, la Regione e il Consorzio delle Aziende Multiservizi Intercomunale (Il Con.Ami, che fra l’altro gestisce l’Autodromo di Imola). Partner strategici per il comune di Faenza che come si legge nelle premesse, si era fatto promotore della creazione di "un centro dinamico e altamente innovativo che potesse ospitare esposizioni temporanee e permanenti legate al tema del motorsport, nonchè eventi ed esibizioni, simulatori di guida, collegamenti ed interazioni audiovideo oltre a spazi nei quali organizzare iniziative di formazione, sensibilizzazione e apprendimento legate alla sicurezza stradale, ai materiali innovativi, alla mobilità sostenibile, inclusiva e ambientalmente responsabile". Dopo la firma, Imola e Faenza si impegneranno a collaborare con il Con.Ami per la realizzazione del centro.

Nel documento non si fa riferimento esplicito alla Motor Arena, che nelle ipotesi annunciate più di un anno fa avrebbe trovato collocazione negli spazi del Faenza Shopping Park, l’ex area ’Le Perle’. Il Comune, in base al protocollo sarà tenuta a individuare l’area di riferimento oggetto dello studio, e sarà poi il Con.Ami a realizzare la progettazione di massima dell’intervento, a realizzare lo studio di sostenibilità economico-finanziaria, esaminando le possibili integrazioni e sinergie con le iniziative già presenti, oltre ad individuare le fonti di finanziamento per la realizzazione dell’intervento. Inoltre, sempre in base al protocollo, sarà istituita una ‘Cabina di Regia’ che si comporrà di un rappresentante designato per ogni ente, nonchè, per le attività di promozione, da un rappresentante di Apt Servizi.

