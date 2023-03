"Motorizzazione civile, dove vanno gli uffici?"

"Quali soluzioni sono state individuate per consentire agli uffici della Motorizzazione Civile di restare a Ravenna?". Lo chiede la senatrice Marta Farolfi (Fratelli d’Italia) in una interrogazione al ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Gli uffici della Motorizzazione Civile di Ravenna sono stati oggetto di una prospettata ipotesi di chiusura per accorpamento agli uffici di Cesena. La motivazione sarebbe stata legata alla mancanza di una sede alternativa a quella di via Trieste. "Nel caso di chiusura – ricorda la senatrice Farolfi - 21 dipendenti, con i relativi servizi fondamentali per revisione veicoli, pratiche per patenti, non sarebbero stati più disponibili in una provincia dove, come noto, hanno sede molti importanti consorzi di autotrasportatori e dove la logistica fornisce molti servizi anche in relazione all’importante scalo portuale".