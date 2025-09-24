MotorPlay 2025: un weekend a tutto gas

Nuovo fine settimana dedicato ai motori a Faenza. Da venerdì 26 torna il MotorPlay, l’appuntamento dedicato al motorsport che si terrà in diverse location della città, dal circuito del Monte Coralli a piazza del Popolo e della Libertà, fino a Villa Rotonda per dare la possibilità ad appassionati e semplici curiosi di vivere una tre giorni a tutto gas.

L’evento principale si svolgerà allo 04 Park, l’impianto del Monte Coralli gestito da Andrea Dovizioso, dove ha anche sede il Centro della FMI. Qui ci si potrà mettere alla prova con le discipline dell’enduro aperte a tutti, trial e navigazione con RoadBook, oltre a un corso di introduzione all’off-road per bambini. Gli appassionati di e-bike potranno cimentarsi in un corso di Pump Track e in un Bike Test di e-bike da Enduro. A Villa Rotonda, in via Castel Raniero 1, ci sarà un’area dedicata alle auto off-road e da rally si potrà vivere un’esperienza da co-pilota, assistere a esibizioni di piloti professionisti e ammirare una mostra a cielo aperto di supercar.

Sabato 27, grande festa di chiusura dell’evento in piazza del Popolo; si partirà alle 17.30, con lo show di Vanni Oddera e del gruppo freestyle Daboot. Ci sarà un momento dedicato anche alla moto-terapia oltre a essere l’occasione di visitare la mostra a palazzo del Podestà dedicata al team Gresini. La serata proseguirà alle 21 con un grande show di freestyle acrobatico e la consegna del premio MotorPlay 2025 al faentino Gilberto Gatti. La festa si concluderà poi in piazza della Libertà con il dj set dell’ex pilota di MotoGP Marco Melandri.

Durante le giornate gli appassionati potranno salire in sella a grandi marchi delle due ruote mentre sarà inoltre possibile utilizzare la propria motocicletta e cimentarsi nella pista da cross, in quella da enduro, minicross e negli altri percorsi creati ad hoc. Durante l’evento ci saranno a disposizione degli interessati decine di workshop con testimonianze di campioni come Andrea Dovizioso e il pilota di rally Paolo Lucci. L’evento aprirà venerdì 26 alle 14 a Villa Rotonda, per poi accogliere tutti i partecipanti nella festa di apertura dalle 19 allo 04 Park, dove ci sarà la musica di una band e si potrà inoltre cenare al ristorante del parco.

Il programma completo può essere consultato all’indirizzo internet: www.motorplay.it