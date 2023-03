Movida estiva, rinnovato il protocollo con i locali

Approvato anche per il 2023 lo schema del protocollo d’intesa dedicato al centro di Milano Marittima per la sicurezza. L’amministrazione comunale dal 2021 ha infatti sottoscritto un protocollo con i gestori dei locali che somministrano alimenti e bevande nel centro della movida. L’obiettivo è migliorare la qualità dei servizi offerti ed evitare possibili situazioni problematiche di ordine pubblico. Tramite l’accordo i gestori si assumono impegni sui comportamenti da tenere che costituiscono il presupposto per l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico relativamente agli stalli di sosta a pagamento. Tra gli impegni principali figura "gestire l’accesso contingentato dell’utenza al proprio locale, segnalando prontamente alle forze dell’ordine ogni pericolo, violazione e assembramento anche sulla pubblica via".

i.b.