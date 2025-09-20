Movida, incontro tra Comune e associazioni

Potrebbe essere la volta buona, quella in cui il sindaco di Cervia Mattia Missiroli si siederà al tavolo insieme ad associazioni di categoria e cooperativa bagnini per discutere di un tema caldo che si trascina da mesi in città: trattenimenti musicali e manifestazioni. L’annuncio dell’incontro arriva anche dopo le dichiarazioni del presidente di Confcommercio Ascom Cervia Nazario Fantini che ha ribadito il ‘no alle discoteche in spiaggia’. Dichiarazioni arrivate dopo la notizia che il locala Mambo potrebbe spostarsi in una zona ancora più centrale rispetto a quella di adesso (Bagno Le Saline).

Sul tema intervengono anche Massimo Mazzolani e FdI: "Ci fa piacere che il Presidente Ascom si sia svegliato sul problema ma ha sbagliato il bersaglio, non si può pensare che la causa di tutto ciò che è successo questa estate sia riconducibile ad una sola attività, il problema è più ampio. Per noi sono ordinanze scapestrate che non hanno avuto altro esito se non colpire alcune imprese e altre no, mettendo in difficoltà imprenditori e i loro dipendenti e collaboratori. Il tutto senza risolvere alcunché dei problemi che si pretendeva di riuscire a risolvere con quelle ordinanze neanche fatte rispettare. Cosa manca? Manca la volontà di incidere veramente".

"L’Amministrazione comunale ha intenzione di avviare da subito un confronto con le associazioni di categoria e la Cooperativa Bagnini, per arrivare a definire il percorso da intraprrendere per la prossima estate. Abbiamo intenzione di instaurare e favorire un dialogo aperto con gli operatori del settore, definendo insieme linee guida chiare e condivise, per la gestione dei trattenimenti musicali all’interno del territorio comunale. Rimoduleremo le proposte a seconda delle situazioni ed esigenze, partendo dal bilancio delle ordinanze estive 2025, che hanno portato a significativi risultati e hanno dimostrato la loro efficacia e validità anche sotto l’aspetto giuridico, rispetto a ricorsi rigettati dal tribunale" spiega il sindaco Missiroli.

"Abbiamo intenzione di definire insieme linee guida chiare e condivise per la prossima estate". Lunedì 6 ottobre si svolgerà un incontro fra amministrazione comunale, associazioni di categoria e Cooperativa Bagnini per un confronto sulle disposizioni in merito all’utilizzo degli impianti elettroacustici e svolgimento di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee. "L’obiettivo è quello di un modello di sviluppo turistico proiettato sui valori della cultura, dello sport, dell’ambiente e del benessere, con un’offerta di intrattenimento e divertimento sostenibile, responsabile e rispettoso della comunità e dei nostri ospiti. Milano Marittima è un luogo di benessere, qualità e pregio, in cui decoro, sicurezza, rispetto e vivibilità sono valori imprescindibili. Inoltre, continueremo a mantenere alta l’attenzione, un costante contatto e una continua interlocuzione e sinergia con la Prefettura e le Forze dell’Ordine".