Movida, le ordinanze diventano permanenti

Novità sul fronte della sicurezza. Le ordinanze introdotte quest’estate contro la malamovida, che hanno vietato la musica dopo l’1 di notte (mezzanotte negli stabilimenti balneari), limitato l’uso dei vocalist alle discoteche e ridotto l’impatto acustico in termini di decibel massimi consentiti, diventeranno permanenti. Lo ha detto ieri il vicesindaco con delega alla Sicurezza Gianni Grandu: "È nostra intenzione far entrare il contenuto delle ordinanze straordinarie di questa estate per il centro di Milano Marittima nel regolamento di polizia e sicurezza urbana. Sarà un lavoro complesso perché richiederà l’unanimità dell’approvazione in consiglio comunale, ma siamo sicuri che possa essere una soluzione. L’estate appena trascorsa ci dice che le ordinanze emergenziali hanno portato risultati". Ha quindi aggiunto che "le ordinanze hanno una validità limitata nel tempo, ma una volta che il contenuto sarà trasferito nel Regolamento avranno validità continua. Anche il Tar e il Consiglio di Stato hanno confermato la correttezza del contenuto delle ordinanze e per questo avvieremo un percorso per inserirle all’interno del Regolamento perché sappiamo che siamo nel giusto".

Il vicesindaco è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione dei dati estivi dell’attività della polizia locale, dove ha inoltre annunciato "l’aumento nel 2026 dei sistemi di videosorveglianza, includendo la stazione dei treni e il parcheggio attiguo".

Lunedì l’amministrazione comunale incontrerà le associazioni di categoria e la cooperativa Bagnini per discutere proprio il tema della sicurezza e dell’intrattenimento musicale. A introdurre la conferenza stampa di ieri mattina è stato il sindaco di Cervia Mattia Missiroli che ha detto: "Il ringraziamento principale va ai nostri agenti e alle forze dell’ordine che collaborano con noi. La città ha visto devianze questa estate che però riguardano una questione sociale più ampia. Sulla questione ‘malamovida’ adesso siamo in grado di affrontare in maniera più organica il problema".

Diversi i dati significativi emersi ieri mattina in occasione della diffusione dei dati di ’Progetto estate 2025’, il programma di interventi e controlli della polizia locale di Cervia durante la stagione turistica, dal 1° giugno al 30 settembre. Nel periodo in questione non ci sono stati incidenti stradali mortali sulle strade comunali. La centrale operativa ha gestito 8.487 richieste di intervento, coordinando la presenza delle pattuglie sul territorio. Nelle località di Pinarella e Tagliata è stato attivato il servizio dell’ufficio mobile, operativo in 32 serate; le pattuglie in bicicletta hanno svolto 76 servizi, assicurando un presidio agile e capillare anche nelle aree più frequentate. Per quanto riguarda i controlli sulle attività economiche, sono state effettuate 299 verifiche negli stabilimenti balneari, 185 nei pubblici esercizi, 225 nei negozi di vicinato e 174 nei confronti di ambulanti nei mercati. Per quanto riguarda le violazioni amministrative, sono state accertate numerose irregolarità. Tra le principali, 69 violazioni al Regolamento di polizia e sicurezza urbana, 31 sanzioni per consumo di alcolici in aree pubbliche, 8 per problematiche legate al decoro urbano e 51 per occupazione abusiva di suolo pubblico. Sono state inoltre contestate 48 violazioni per inquinamento acustico.

Durante la stagione estiva, la polizia locale ha riscontrato oltre 26mila infrazioni al Codice della strada: 10 i casi di guida in stato di ebbrezza, 79 i veicoli trovati privi di assicurazione, 87 quelli con revisione scaduta e 23 le patenti ritirate. Il presidio sul territorio è stato costante grazie a più di 10.000 turni, fondamentali le collaborazioni con la polizia locale di Ravenna, gli ausiliari della sosta e gli street tutor.

Ilaria Bedeschi