Movimento indipendenza, raccolta firme

Si è costituito a Lugo, alla fine del mese scorso, il circolo territoriale del Movimento Indipendenza, fondato a Roma il 25 novembre 2023. Il coordinatore provinciale e responsabile locale, Ugo Viola, unitamente ai tesserati ha già attivato la presenza del Movimento attraverso i banchetti di raccolta firme allestiti ogni sabato mattina dalle 10.30 alle 12,30 in piazza Baracca. "Ci siamo per continuare la petizione a favore delle tre proposte di iniziativa popolare lanciate per il riconoscimento dello stato della Palestina – spiega Viola – per l’attivazione di misure urgenti a sostegno della sanità pubblica e per la modifica dell’articolo 32 della Costituzione. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario e nessuna ratifica di trattato può violare il principio".

Monia Savioli