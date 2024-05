Movimento indipendenza si distacca da Enrico Randi

L’’Onlyfans festival’ lanciato da Enrico Randi come idea per sollevare le sorti della città continua a suscitare reazioni da parte di chi pensava di sostenere la lista. Dopo le dichiarazioni del Popolo della famiglia che ha preso ufficialmente le distanze, ora è il turno del Movimento Indipendenza, presente alle amministrative di Lugo con il candidato Ugo Viola inserito nella lista di Randi.

"A seguito delle recenti dichiarazioni del candidato sindaco Randi relative alla volontà di organizzare gay pride e festival ’Onlyfans’ (il celebre sito internet in cui è possibile accedere a contenuti a pagamento esclusivi, molti dei quali a sfondo sessuale, ndr) a Lugo – spiega in una nota Beppe Lauria, responsabile enti locali del Movimento Indipendenza - comunica la propria distanza da tali dichiarazioni che appaiono più una ’boutade’ elettorale che una reale presa di posizione. Oltretutto l’argomento non fa minimamente parte del programma elettorale sottoscritto tra Randi e i candidati. Come Movimento Indipendenza riteniamo l’idea di organizzare tali eventi offensiva e irrispettosa verso la città di Lugo. Da parte nostra proseguiremo in ogni caso la campagna elettorale e il nostro impegno, presente e futuro, sarà relativo al programma elettorale che vede al centro di tutto gli interessi di Lugo e il benessere dei suoi abitanti".

In risposta alle reazioni provocate, Enrico Randi sostiene il pluralismo della sua lista ’Noi con Enrico Randi’. "Dobbiamo rappresentare le proposte di tutti a patto che possano essere di utilità per la città anche e soprattutto in termini di economia e turismo, per il rilancio delle attività economiche e il commercio a Lugo – spiega –. Per vincere e portare un cambiamento positivo non si può rappresentare solo una nicchia o addirittura essere intolleranti per motivi ideologici. Ogni proposta dovrà passare dal consiglio comunale".

Il candidato sindaco poi aggiunge: "Io, Enrico Randi, sono un individuo che non vuole essere intrappolato nel ’tutto o niente’, nel ’bianco o nero’ imposto da partiti, gruppi e sette di vario genere. Vivo da individuo tra individui, vedo il mondo in una scala di grigi, desidero cooperare e trovare il buono un po’ dappertutto, non voglio essere per forza ’dentro o fuori’, ’amico o nemico’, ’fan o hater’ di qualsiasi cosa. Noi abbiamo la grande occasione di poter essere davvero diversi da tutti gli altri".

Monia Savioli