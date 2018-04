Ravenna, 29 aprile 2018 - Più di tremila passeggeri, mille uomini di equipaggio, 293 metri di lunghezza, una cascata scenografica alla reception e un Giardino Zen, nel caso in cui mare, sole, piscine e tanto altro non bastassero a infondere serenità e armonia. Questa mattina è arrivata al terminal crociere di Porto Corsini la MSC Poesia (FOTO), considerata una delle più raffinate e confortevoli navi della flotta dell’armatore Aponte.

La nave è stata battezzata a Dover il 5 aprile 2008 da Sophia Loren, in presenza anche di Andrea Bocelli, e ha tre gemelle: MSC Musica, MSC Orchestra e MSC Magnifica. Quest’anno farà un’unica toccata nello scalo ravennate, ma i contatti per intensificare i rapporti sono ben avviati, anche perché MSC è un partner consolidato del porto per il traffico dei container. La MSC Poesia arriva da Venezia lungo una rotta che la porterà, dopo la Romagna, a Kotor in Montenegro, poi a Spalato e quindi il ritorno in laguna al termine di una crociera di quattro notti.