Mt Lab alla ricerca di un verniciatore

Serve un verniciatore/verniciatrice (scadenza il 29 gennaio). L’azienda MT LAB di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna è alla ricerca di una figura professionale che si occupi della verniciatura a liquido o a polvere. L’azienda, per la posizione in oggetto, richieste un’esperienza, magari anche minima, di verniciatura industriale ed è importante l’essere automuniti. È considerato titolo preferenziale il possesso di un diploma di scuola media superiore. La sede del lavoro è Castel Bolognese e la qualifica Istat è "Verniciatori artigianali e industriali". Il tipo di contratto offerto da MT LAB, in qualità di lavoratore dipendente, è a tempo determinato, con la possibilità di trasformazione di questo in uno a tempo indeterminato. L’orario per il lavoro proposto è a tempo pieno, con la seguente cadenza: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.