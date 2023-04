Mulino Scodellino, parte la raccolta fondi

Oggi alle 15 al Mulino Scodellino si tiene il lancio della campagna di crowdfunding ‘La cultura vien macinando’. La raccolta fondi, promossa dall’Associazione Amici del Mulino Scodellino grazie alla partnership con la Bcc e la piattaforma di crowdfunding IdeaGinger, è necessaria per completare un progetto di innovazione e consolidamento museale. L’associazione ha infatti vinto un bando Pnrr del Ministero della Cultura, gestito dalla Regione, con un contributo a fondo perduto pari all’80%. "Grazie al co-finanziamento di attori pubblici e privati, come ad esempio la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, e grazie all’operazione di raccolta fondi de La Bcc con IdeaGinger, sarà possibile realizzare il progetto". Alle 15 e alle 15:30 visita guidata a cura di Marco Santandrea (’Faenza in 1 minuto’), mentre dalle 14.30 per i più giovani ‘Cereali sotto la lente’, a cura della Fondazione Golinelli (solo su prenotazione tel. 339 6487370).