Multa da 1600 euro. Tolti 15 punti

Sanzioni per oltre 1600 euro e decurtazione di 15 punti dalla patente. Questo l’esito di mirati controlli svolti, nei giorni scorsi, dall’ufficio Strumentazione tecnica e controllo trasporto pesante della Polizia locale di Ravenna, in via Dismano e viale Europa, finalizzati a verificare il rispetto delle norme nel settore dell’autotrasporto. Gli agenti hanno eseguito verifiche su un complesso veicolare di una ditta di Roma condotto da un 51enne. Dai primi accertamenti è emersa la mancanza delle autorizzazioni al transito all’interno dell’anello urbano; successivamente, con ausilio dello strumento police controller, esaminando i dati memorizzati su cronotachigrafo e carta del conducente, sono emerse ulteriori irregolarità sui tempi di guida e di riposo che hanno portato alla contestazione di cinque violazioni a carico del conducente.