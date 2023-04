Multata dal velox perché andavo a 52 km all’ora

Chiedo la rimozione dell’autovelox lungo la statale San Vitale (all’altezza del chilometro 053+080), posto su un rettilineo, dove non c’è alcun centro abitato e dove non esistono incroci con altre strade e pericoli di sorta e dove il limite di 70 km all’ora era sufficiente.

Non mi risulta che in quel tratto di strada si siano verificati grossi incidenti.

Chi deve percorrere due volte al giorno questo tratto viene rallentato nelle sue attività inutilmente e a una minima disattenzione prende due multe come è capitato a me per la velocità di 52,5 km all’ora e 57,7 km all’ora. Per fare un esempio, sulla strada provinciale Quarantola vicino all’incrocio per Bizzuno, dove si sono verificati incidenti, il velox della Provincia ha un limite di velocità di 70 km all’ora.

Questa è la ricerca di fare soldi alle spalle dei cittadini che già pagano allo Stato il 44,7% di tasse. Mi chiedo: due contravvenzioni da 46,40 euro in un giorno come faccio a pagarle con la mia pensione?

Si può sapere quanti trasgressori sono stati puniti da questa istallazione da quando è in funzione e quanto è stato incassato? Credo che questo per la nota trasparenza debba essere reso pubblico.

Laura Guerciotti