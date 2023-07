Multate tredici persone

I carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno sanzionato 13 persone per complessivi 2.600 euro. Martedì i militari hanno eseguito martedì i carabinieri hanno eseguito un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno della prostituzione presente sulla riviera. Il controllo ha riguardato la località di Lido di Classe e il tratto della strada statale 16 a ridosso di Cervia. Nello specifico i militari hanno controllato e identificato 12 persone, di varie nazionalità, sorprese a prostituirsi. Nei loro confronti sono state applicate le norme previste dal nuovo regolamento comunale e per tale motivo sanzionate con multe che variano dai 200 ai 400 euro. Multato anche un “cliente”, sorpreso mentre faceva accomodare la donna all’interno del veicolo. Anche per lui è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro, oltre al fermo amministrativo del proprio veicolo sprovvisto di assicurazione.