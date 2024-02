Multate undici prostitute

Undici prostitute - e due clienti - sono stati sanzionati dai carabinieri nel corso di una serie di controlli sul territorio. Questo il dato saliente che emerge dal report diffuso dalla stessa Arma. Ad effettuare i controlli lo scorso fine settimana sono stati i militari del Comando Provinciale di Ravenna. I carabinieri hanno effettuato ’specifici servizi mirati a prevenire fenomeni delittuosi, tra cui quelli legati anche alla prostituzione, e reprimere il consumo di sostanze stupefacenti e l’abuso di bevande alcooliche’. In particolare, l’attività ha consentito ai carabinieri dellaCompagnia di Cervia – Milano Marittima di denunciare all’autorità giudiziaria nove persone, sette delle quali sorprese alla guida con un tasso alcolemico ’di ben lunga superiore a quello consentito’, in un caso in particolare anche di 5 volte, con il contestuale ritiro della patente. Una persona è stata denunciata per essere stata trovata alla guida con patente falsa; altra denuncia per per falsità materiale. Arrivando alla prostituzione, gli accertamenti hanno riguardato principalmente la Strada statale 16 - Adriatica. Qui, dicevamo, sono state individuate le undici prostitute e i due clienti, sanzionati per aver violato il regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Cervia in materia di prostituzione in strada. Infine un giovane è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura, perché trovato in possesso di dosi di hashish.