"Multe agli orti abusivi nel fiume"

A Faenza c’è chi sta lottando per ripristinare casa, chi con fatica ha riaperto o vorrebbe riaprire la propria attività e chi evidentemente si è dato da fare per costruire, o ricostruire, il proprio orticello sull’argine del fiume Lamone, ignorando le ordinanze che da maggio scorso vietano l’accesso agli argini del corso d’acqua. Per questo motivo l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina ha reso nota la costituzione di una ’task force’ che ha come obiettivo le verifiche lungo i tratti arginali per impedire la realizzazione di orti, chiaramente incompatibili con gli interventi di ripristino di argini e la posa delle condutture fognarie attualmente in corso. "La polizia locale ha trovato orti abusivi in zona Orto Bertoni e tra il ponte Rosso e il ponte delle Grazie – spiega l’assessore con delega alla sicurezza del Comune Massimo Bosi –. Adesso stiamo facendo tutti i controlli per risalire ai trasgressori e diffidarli. Poi, se gli episodi continueranno, saremo costretti a elevare sanzioni".

La polizia locale dell’Unione della Romagna faentina sta quindi provvedendo a rintracciare e diffidare formalmente i responsabili. E vista la concomitanza dei lavori che l’Agenzia regionale della Sicurezza territoriale e protezione civile dell’Emilia-Romagna ed Hera stanno effettuando nei tratti arginali della città, qualsiasi compresenza di persone estranee ai cantieri con i grossi mezzi per il movimento terra risulta inoltre rischiosa per l’incolumità. La presenza di orti abusivi è stata inoltre segnalata alla Regione. In particolare "nelle parti arginali di proprietà della Regione si tratta di area demaniale, per cui abbiamo comunicato quanto sta avvenendo e sarà poi la Regione a doverci dare l’autorizzazione a procedere o a mandare i carabinieri forestali o altri corpi come la polizia provinciale – ha riferito Bosi –. Nella zona dell’Orto Bertoni sarà invece direttamente la polizia locale a intervenire. Sottolineo che non ci sono concessioni di orti nel fiume".

È opportuno in tal senso ricordare che anche nei tratti del fiume Lamone in cui non si sono verificate le rotture a maggio, gli argini sono stati sollecitati dalla grande quantità di acqua rinforzata dai residui argillosi delle frane verificatesi in collina. Non a caso sono in corso di programmazione, laddove non siano già cominciati, una serie di interventi straordinari mirati a rinforzare i tratti arginali. Anche per questo motivo le ordinanze e i divieti non sono stati annullati. I trasgressori, dopo una prima diffida verbale, sono punibili con una pena pecuniaria.