Ravenna, 12 novembre 2020 - Chiusura delle dighe foranee, controlli a tappeto e multe anche a chi indossa la mascherina e la tiene sotto il naso. Per ora non scatta la chiusura definitiva di bar e ristoranti ma il provvedimento non sembra lontano. È questo l’esito della riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico che si è svolto ieri mattina in prefettura. La preoccupazione è alta. Sul tavolo il prefetto Caterino ha la circolare del capo di Gabinetto del ministro degli Interni che prevede controlli più serrati per intervenire in modo più efficace e tempestivo ed evitare gli assembramenti nei fine settimana, anche attraverso una serie di iniziative da concordare con i sindaci sulla base degli strumenti previsti dall’ultimo Dpcm che consentono la chiusura di strade e piazze.



Nel weekend scorso via Cavour era affollata, domenica c’era parecchia gente al mare, sulle dighe, nei ristoranti. Il primo provvedimento adottato è così la chiusura dei moli, eccetto che per i proprietari dei capanni da pesca. L’Adsp sta preparando l’ordinanza e il provvedimento potrebbe scattare già nelle prossime ore.

"La situazione sanitaria è davvero pesante, le chiusure sono dietro l’angolo. Speriamo di ottenere risultati con l’aumento dei controlli e l’inasprimento delle multe, da subito. Chiudere bar e ristoranti adesso sarebbe una disfatta economica per molte aziende, ma sembra che questo non interessi a chi preferisce fare assembramenti e far galoppare il virus" commenta il vice sindaco Eugenio Fusignani all’uscita dalla riunione. Durante l’incontro in prefettura ha sostenuto la tesi dell’inasprimento dei controlli, evitando di passare subito alla chiusura di locali o vie del centro.

Sono a rischio il cosiddetto quadrilatero del gusto (in particolare via Ponte Marino e via IV Novembre), piazza Kennedy, via Rasponi, via Zirardini, piazza Baracca, piazza dell’Esarcato.



Poi c’è il tema delle vie dello shopping. "Non vogliamo chiudere le strade perché siamo consapevoli dei danni che subirebbero i negozi. Mi appello nuovamente ai cittadini affinchè rispettino le regole. Ne va della salute di tutti e dell’economia della città, di tante famiglie che stanno già pagando un prezzo molto caro per la pandemia. Non scherziamo" è l’appello che lancia in serata Fusignani.

L’attenzione è alta verso i provvedimenti che il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha annunciato per oggi, 24 ore in ritardo rispetto alle previsioni. Poi c’è il Governo che sta valutando di portare in zona arancione Emilia Romagna e Veneto. Ore concitate che delineeranno a stretto giro un nuovo scenario di restrizioni, l’ultima spiaggia prima di chiudere tutto, come nel lockdown di primavera.