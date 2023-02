Multe del Velocar annullate Il Comune farà ricorso

Il braccio di ferro tra la cittadina faentina, che ha vinto il ricorso al giudice di pace, e il Comune manfredo è destinato a proseguire in tribunale. È infatti intenzione dell’ente impugnare la sentenza attraverso la quale erano state annullate ben undici sanzioni. Ad affermarlo è Massimo Bosi, assessore alla Sicurezza della giunta Isola, il quale è intervenuto sulla questione ribadendo la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione: "Riguardo all’installazione degli autovelox l’ente ha agito seguendo tutte le normative in materia. Riteniamo che il Velocar sia stato montato correttamente, considerando i pareri della Polizia stradale e della Prefettura. Leggeremo quindi le motivazioni della sentenza e poi ricorreremo in appello".

In seguito all’installazione dei due rilevatori di velocità nella circonvallazione faentina erano state presentate in consiglio comunale due interpellanze e, dopo l’acceso dibattito istituzionale, arricchito dai numeri delle sanzioni elevate, era stato presentato un esposto in Prefettura da parte del capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi e uno alla Guardia di Finanza firmato dal presidente e dal legale di ‘Automotoclub Romagna’. Nelle settimane seguenti uno dei due apparecchi, posizionato sotto al cavalcavia di via Ballardini, era stato spostato più in basso, in posizione più visibile e la cartellonistica era stata ingrandita. Anche su questo punto l’assessore Bosi precisa che "abbiamo fatto quella modifica in accordo con la Prefettura. Non è necessario che l’apparecchio sia visibile, devono invece esserlo i cartelli. E i cartelli c’erano anche quando per undici volte qualcuno è transitato oltre il limite dei 70 chilometri orari".

La notizia dell’annullamento delle sanzioni ha poi suscitato le reazioni di varie rappresentanze politiche. "Politicamente mi dispiace molto – rileva Bosi – che l’opposizione si accanisca contro l’Amministrazione e non punti il dito su chi non rispetta le regole. Su quella strada c’è il limite dei 70 e i rilevatori di velocità sono stati installati in seguito a diversi incidenti stradali. Si può discutere della scelta di installare gli autovelox o meno, si può contestare il controllo con il mezzo elettronico ma sulle modalità con cui viene montato un apparecchio ci sono normative e pareri". Una mozione inserita all’ordine del giorno da discutersi prossimamente in consiglio comunale paventava un possibile danno erariale, sul quale l’assessore non è d’accordo: "Per quanto ne sappiamo l’accoglimento del ricorso non ha procurato danni all’ente, nel senso che quando si fa ricorso si blocca il pagamento della multa quindi non ci sono oneri da parte di nessuno. Impugneremo la sentenza proprio per questo motivo". Al momento, secondo i dati a disposizione degli amministratori, sarebbero una decina i ricorsi presentati contro le sanzioni comminate per il superamento dei limiti di velocità nella circonvallazione.

d.v.