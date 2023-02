"Multe del velox, rimborsate tutti i faentini"

Si annuncia come uno dei consigli comunali più movimentati degli ultimi tre anni quello in programma oggi a partire dalle 18.30 a Palazzo Manfredi. Il tema più spinoso è senz’altro quello relativo alla cancellazione delle multe – decisa dal giudice di pace – che l’autovelox posto sulla circonvallazione in corrispondenza del Ponte Rosso comminò all’inizio dello scorso autunno. A far esplodere il caso è stata la cancellazione di undici multe inflitte a una cittadina – che poté così evitare il ritiro della patente – dinanzi alla quale vari altri faentini optarono per un analogo ricorso. Al punto che l’assessore con delega alla Polizia municipale Massimo Bosi ha già dovuto precisare che il Comune è intenzionato ad appellarsi contro l’annullamento delle contravvenzioni.

Le opposizioni hanno però deciso di alzare le barricate: Area Liberale domanderà infatti alla giunta se non sia invece il caso di rimborsare anticipatamente tutti i faentini ingiustamente multati. Ma non è tutto: chiederà al sindaco Massimo Isola anche di revocare le deleghe dell’assessore Massimo Bosi – ipotesi che il primo cittadino respingerà al mittente. Da parte del Movimento 5 Stelle giunge non solo la difesa a spada tratta dell’assessore, ma anche della legittimità delle contravvenzioni. Il consigliere Marco Neri arriva a definire "furbetti", coloro che "la fanno franca per una lecita ma personalissima interpretazione di un giudice. I limiti di velocità non solo rispecchiano le direttive europee, ma soprattutto sono necessari per la salvaguardia degli automobilisti". Anche l’assessore Massimo Bosi si mostra irritato per come alcune forze politiche, compresa l’alleata Italia Viva, "si accaniscano contro l’operato del Comune nel sostenere le rimostranze di chi viola le regole. La stessa Prefettura, a seguito della diffusione dei numeri degli incidenti nel 2022, ha chiesto di individuare le strade pericolose dove installare nuove apparecchiature velox. Non è un caso, infatti, che proprio sulla circonvallazione l’installazione dei velox abbia portato a una sensibile riduzione della velocità da parte degli automobilisti". Ma Alessio Grillini non ci sta: "Con queste parole il Movimento 5 Stelle spacca la maggioranza".

Filippo Donati